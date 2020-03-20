Прокуратура занялась клиникой в Киеве, "засекретившей" коронавирус

Частная медицинская клиника в Киеве не сообщила государственным органам о пациенте, зараженном коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование.

Клиника в Киеве не сообщила о пациенте с коронавирусом

"Киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья", – говорится в сообщении.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию госорганам Украины одна из немецких лабораторий.

Сведения внесены в Едрей по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).

Такие действия караются штрафом от тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 51 000 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае, если эти действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ход досудебного расследования взяло на контроль руководство прокуратуры Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!