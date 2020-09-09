Появились фото и подробности взрыва цистерны с газом в Киеве

В результате взрыва автоцистерны для транспортировки газа в Киеве 9 сентября погиб один человек, еще один пострадал. Происшествие случилось во время проведения сварочных работ.

Фото с места ЧП опубликовала пресс-служба Национальной полиции Киева. Отмечается, что правоохранители начали устанавливать обстоятельства трагедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями", – уточнили в полиции.

Собранные сведения по данному факту зарегистрировали в Деснянском управлении полиции. Начата проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

В Киеве взорвалась автоцистерна для газа. Пресс-служба Национальной полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

В Деснянском районе Киева 9 сентября взорвалась цистерна для транспортировки газа. ЧП произошло на территории ООО "Бас холдинг" около 10:00.

В результате взрыва цистерны пострадало два человека, один из них погиб.

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