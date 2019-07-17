Зеленский уволил двух глав райадминистраций Киева: кто они

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской районных администраций Киева.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента и датированы 16 июля.

"Уволить Цибульщака Александра Леонидовича с должности главы Оболонской районной в Киеве администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", – говорится в документе.

Александр Цибульщак Facebook Олександр Цибульщак

По аналогичной причине был уволен руководитель Печерской администрации Сергей Мартынчук.

Сергей Мартынчук Печерская администрация Киева

Цибульщак был назначен на свой пост пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. На должности главы районной администрации он сменил Николая Тихонова.

Мартынчук возглавил Печерскую администрацию также в 2014 году, до этого работал в Соломенской администрации и Минрегионе.

Как писал OBOZREVATEL, за 16 июля Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций (РГА).

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