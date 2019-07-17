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Зеленский уволил двух глав райадминистраций Киева: кто они

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской районных администраций Киева.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента и датированы 16 июля.

"Уволить Цибульщака Александра Леонидовича с должности главы Оболонской районной в Киеве администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", – говорится в документе.

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Александр Цибульщак

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По аналогичной причине был уволен руководитель Печерской администрации Сергей Мартынчук.

Сергей Мартынчук

Сергей Мартынчук

Печерская администрация Киева

Цибульщак был назначен на свой пост пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. На должности главы районной администрации он сменил Николая Тихонова.

Мартынчук возглавил Печерскую администрацию также в 2014 году, до этого работал в Соломенской администрации и Минрегионе.

Как писал OBOZREVATEL, за 16 июля Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций (РГА).

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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