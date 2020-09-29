Зеленский принял мою модель управления Киевом, – Верещук

Президент Украины Владимир Зеленский принимает модель управления городом, которую предлагает кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук и ее команда.

Об этом она рассказала в эфире на телеканале Obozrevatel TV. "Президент четко понимает, как мы будем управлять в городе и акцептирует такую модель, которую я предлагаю", – подчеркнула она.

По словам политика, ее команда состоит из людей, "за которых не стыдно". "Например, Евгения Кулеба, например, Анна Маляр, например, Ксения Семенова. Их много – тех, кто действительно может и умеет работать. Урбанисты, те, кто являются специалистами по вопросам безопасности и так далее", – сказала Верещук.

"Это люди, которые возьмутся и будут работать. А я как лидер буду направлять, ровно работая с другими депутатскими группами, потому что понимаю, что не одним "Слугой народа" будет полниться Киевсовет", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук назвала десять главных проблем Киева.