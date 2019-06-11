"Зеленский, не порочь Конституцию!" Под КСУ устроили митинг против роспуска Рады

Под Конституционным судом Украины в Киеве устроили митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске Верховной Рады.

В акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО, сообщает "Укринформ". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Они держат плакаты с надписями "Нет, конституционному перевороту", "Зеленский, не порочь Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

Скриншот с видео

На месте присутствуют представители патрульной полиции и полиции диалога.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 11 июня, Конституционный суд Украины рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Если он будет признан неконституционным, то в Украине должны состояться очередные парламентские выборы 27 октября 2019 года.

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