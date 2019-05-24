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/Политика

Внеочередные выборы в Раду: как изменить место голосования в Киеве

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В Киеве с 24 мая можно изменить место голосования для внеочередных выборов в Верховную Раду. Сделать это нужно в районных администрациях, где размещены государственные реестры избирателей.

Прийти туда нужно всем, кто не зарегистрирован по месту жительства в Киеве, но будет здесь голосовать. О старте избирательного процесса сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

"Каждый должен подать заявление в органы ведения госреестра избирателей и временно изменить место голосования до 15 июля", – уточнила она.

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Важно, что для тех, кто будет голосовать не по месту регистрации, дадут только один бюллетень – одномандатный. Голосовать по мажоритарным спискам вне своего округа запрещено.

Внутренние переселенцы из зоны боевых действий на Донбассе для смены места голосования должны предоставить только паспорт.

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Днепр час

Всем остальным нужны документы, которые подтвердят нахождение в день выборов в Киеве. Проверить наличие себя в списках на участие в голосовании и узнать больше деталей о выборах можно по ссылке на сайте Госреестра.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский требовал от Рады изменить закон о выборах, отменить мажоритарные списки и понизить проходной порог с 5 до 3%, однако парламент не проголосовал за внесение законопроектов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ГавноЗеленский где Саакашвили ?? Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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