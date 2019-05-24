Внеочередные выборы в Раду: как изменить место голосования в Киеве

В Киеве с 24 мая можно изменить место голосования для внеочередных выборов в Верховную Раду. Сделать это нужно в районных администрациях, где размещены государственные реестры избирателей.

Прийти туда нужно всем, кто не зарегистрирован по месту жительства в Киеве, но будет здесь голосовать. О старте избирательного процесса сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

"Каждый должен подать заявление в органы ведения госреестра избирателей и временно изменить место голосования до 15 июля", – уточнила она.

Важно, что для тех, кто будет голосовать не по месту регистрации, дадут только один бюллетень – одномандатный. Голосовать по мажоритарным спискам вне своего округа запрещено.

Внутренние переселенцы из зоны боевых действий на Донбассе для смены места голосования должны предоставить только паспорт.

Иллюстрация Днепр час

Всем остальным нужны документы, которые подтвердят нахождение в день выборов в Киеве. Проверить наличие себя в списках на участие в голосовании и узнать больше деталей о выборах можно по ссылке на сайте Госреестра.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский требовал от Рады изменить закон о выборах, отменить мажоритарные списки и понизить проходной порог с 5 до 3%, однако парламент не проголосовал за внесение законопроектов.

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