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10 сентября • обновлено в 22:50
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/ Политика

"Слуга народа" готовит новый закон по Киеву: названа возможная дата выборов

2.1т Читать материал на украинском

Внеочередные выборы в Киеве могут быть назначены на 8 декабря 2019 года.

Соответствующий проект закона "О столице" готовит парламентская фракция партии "Слуга народа", заявляется в материале LB.ua. Журналисты ссылаются на источники в политсиле.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", – рассказал один из нардепов.

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При этом, по данным LB.ua, один из наиболее вероятных кандидатов на кресло главы КГГА от "Слуги народа" Александр Ткаченко категорически отказался претендовать на пост.

"Выборы – да, КГГА – нет", – передают позицию Ткаченко источники журналистов. Таким образом в партии власти возникла проблема с поиском кандидата на главу Киевской городской государственной администрации.

КГГА

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Темы
Новости Киева и Киевской области Выборы в Киеве
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Украина Киев
Теги
Выборы 2019 Партия Слуга народа политика законопроект КГГА
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