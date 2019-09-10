"Слуга народа" готовит новый закон по Киеву: названа возможная дата выборов

Внеочередные выборы в Киеве могут быть назначены на 8 декабря 2019 года.

Соответствующий проект закона "О столице" готовит парламентская фракция партии "Слуга народа", заявляется в материале LB.ua. Журналисты ссылаются на источники в политсиле.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", – рассказал один из нардепов.

При этом, по данным LB.ua, один из наиболее вероятных кандидатов на кресло главы КГГА от "Слуги народа" Александр Ткаченко категорически отказался претендовать на пост.

"Выборы – да, КГГА – нет", – передают позицию Ткаченко источники журналистов. Таким образом в партии власти возникла проблема с поиском кандидата на главу Киевской городской государственной администрации.

КГГА Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 июля стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

В ответ на это чиновник заявил, что уволить его с поста "могут только киевляне".

Кабинет министров 4 сентября поддержал увольнения главы КГГА Виталия Кличко.

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