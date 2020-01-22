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22 января • обновлено в 14:58
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/ Политика

Скандальный нардеп Кива устроил потасовку в ресторане: видео

5.1т
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Одиозный народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попытался избить посетителя ресторана в Киеве. По некоторым данным, он является ветераном АТО.

Видео опубликовал Telegram-канал "Новина". Отмечается, что инцидент произошел в заведении МОССО 22 января около 12:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Илья Кива

Илья Кива

ТСН

По данным журналистов, в заведении Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, с неким авторитетом Бельмондо. В какой-то момент нардеп неожиданно поднялся из-за стола и начал провоцировать другого посетителя на конфликт. Так, парламентарий попытался ударить его в лицо своей головой. Однако мужчина увернулся и ударил в лицо Киву.

После этого к нему подбежала толпа охранников нардепа. Кива, в свою очередь, вернулся за стол.

Что касается посетителя, которого пытался ударить Кива, то им оказался Михаил Майман.

Кива набросился на посетителя ресторана

Кива набросился на посетителя ресторана

Скриншот видео

Кива набросился на посетителя ресторана

Кива набросился на посетителя ресторана

Скриншот видео

Примечательно, что вскоре после инцидента на странице dtp.kiev.ua в Facebook появилась информация о том, что в Киеве ввели оперативный план "Перхват" из-за нападения на нардепа.

"Разыскивается бронированный Mercedes w220 S-class АА3869МІ, разбойное нападение на человека. 22 января в Печерском районе Киева неизвестные побили народного депутата. Это произошло по адресу улица Крещатик 15/4. Нападавшие скрылись на автомобилях Volkswagen и Mercedes", – говорится в сообщении.

Также в сообществе уточнили, что инцидент случился около 12:55. По этому адресу расположены разные заведения, включая и ресторан МОССО.

Новость обновляется.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Помогите Козел этот Кива!!!
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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