Притула признался, почему идет в мэры Киева

Instagram Сергея Притулы.
Украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который решил баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос", заявил, что делает это, потому что он и его дети живут в столице.
Об этом кандидат написал на своей странице в Facebook 11 августа. "Я иду в мэры Киева. Я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети", – написал он.
Притула заявил, что ведет за собой "команду патриотов, профессионалов и единомышленников".
"Я иду, чтобы побеждать!" – написал шоумен.
Facebook / Сергей Притула
Скриншот поста шоумена в соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала Притула, попадавший ранее в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявлял, что пока такая "история" для него вовсе не приоритетная.
Глава партии "Голос" Кира Рудик сказала, что Притула все же может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра.
Шоумен на вопросы об этом отвечал, что баллотирование надо рассматривать комплексно.
Чуть позже Притула не исключил вероятность, что может стать кандидатом от "Голоса".
Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.