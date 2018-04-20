Ездит незаконно: всплыли новые детали о скандальном авто Гаврилюка

Автомобиль, на котором в Киеве был замечен народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, запрещен для пользования на улично-дорожной сети общего пользования.

Использовать авто с таким видом номерных знаков могут только спецподразделения милиции и только в зоне АТО, сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

Facebook Vasyl Krutchak

"Согласно официальному ответу Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, "существуют лишь специальные информационные таблички зеленого цвета, которые устанавливаются на транспортные средства, которые используются спецподразделениями милиции в зоне АТО. Такой транспорт был временно ввезен на территорию Украины для использования в зоне АТО, в связи с чем он не может эксплуатироваться на улично-дорожной сети общего пользования", ― написал Крутчак.

Отметим, что Михаил Гаврилюк утверждал, что на работу в Верховную Раду ездит на метро. Когда журналисты засекли нардепа оставляющим авто на ул. Банковая, он заявил, что машина принадлежит волонтерам, а он ездит когда в ней нет острой необходимости для волонтерской организации.

Как писал "Обозреватель", журналист Василий Крутчак сказал, что авто Гаврилюка никогда не принадлежало волонтерам.