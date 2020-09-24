На пост мэра Киева зарегистрировали уже 8 кандидатов. Список

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
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На пост мэра Киева зарегистрировали уже 8 кандидатов. Список

По состоянию на утро 24 сентября, в Киевской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали восемь кандидатов в мэры столицы.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии. Согласно календарному плану ЦИК, регистрация кандидатов завершается в четверг, 24 сентября.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

  • Виталий Кличко от партии "УДАР"

  • Ирина Верещук от партии "Слуга народа"

  • Андрей Пальчевский от партии "Победа Пальчевского"

  • Сергей Притула от партии "Голос"

  • Алексей Кучеренко от партии "Батьківщина"

  • Егор Фирсов от партии "Экологическая альтернатива"

  • Диана Гранцева (самовыдвиженец)

  • Михаил Поживанов от "Радикальной партии".

Напомним, местные Выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцам нужно будет выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Все о местных выборах в Украине 2020 читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который позволил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о судимости.

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