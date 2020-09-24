На пост мэра Киева зарегистрировали уже 8 кандидатов. Список

По состоянию на утро 24 сентября, в Киевской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали восемь кандидатов в мэры столицы.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии. Согласно календарному плану ЦИК, регистрация кандидатов завершается в четверг, 24 сентября.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

Виталий Кличко от партии "УДАР"

Ирина Верещук от партии "Слуга народа"

Андрей Пальчевский от партии "Победа Пальчевского"

Сергей Притула от партии "Голос"

Алексей Кучеренко от партии "Батьківщина"

Егор Фирсов от партии "Экологическая альтернатива"

Диана Гранцева (самовыдвиженец)

Михаил Поживанов от "Радикальной партии".

Напомним, местные Выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцам нужно будет выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Все о местных выборах в Украине 2020 читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который позволил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о судимости.