Кличко назначил своим советником экс-нардепа Луценко

Нардеп VIII созыва Игорь Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко. Он будет работать на общественных началах.

Об этом бывший парламентарий сообщил на своей странице в Facebook. Он уточнил, что будет заниматься антикоррупционной сферой.

"Отныне еще и официально. Меня назначили советником городского главы по вопросам предотвращения коррупции", – уточнил Луценко.

Игорь Луценко назначен советником Кличко

Игорь Луценко попал в парламент в 2014 году по спискам партии "Батькивщина". На внеочередных выборах этого года он избирался по мажоритарному округу Ривненской области, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

Игорь Луценко Facebook Igor Lutsenko

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Виталий Кличко назначил нового советника. Им стал Максим Бахматов. Он будет отвечать за направления диджитализации, информационных технологий, градостроительства и архитектуры, развитие предпринимательства, работу с инвесторами.

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