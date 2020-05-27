Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 27 мая. Сейчас Володин временно исполняет обязанности главы Киевской ОГА, поскольку с декабря 2019 года являлся его заместителем.

Володин родился 15 апреля 1979 года в селе Корсунка Тальновского района Черкасской области. В 2001 году получил высшее образование, окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Международные отношения", квалификация "Специалист по международным отношениям. Переводчик".

Трудовую деятельность Володин начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач" в Киеве. В 2003-2004 годах был заместителем директора ООО "Торговый дом "Дивиком" и ООО "Группа компаний "УКРАГРО" (по совместительству) в Киеве.

Василий Володин raybori.gov.ua

В марте 2004 года начал государственную службу с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и деятельности Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям. Занимал должности от заместителя начальника юридического управления –начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала до директора юридического департамента Государственного агентства.

В 2010 году стал заместителем генерального директора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", в 2011 году – заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".

С 2012 по 2019 годы Володин занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

До 20 декабря 2019 года был исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Электронмаш".

Володин женат, имеет двоих детей. С 2016 года является заслуженным юристом Украины. Дважды награжден государственными наградами – Благодарностью премьер-министра Украины и Почетной грамотой Кабинета министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Алексея Петрова. До этого он занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области, а с 2017 по 2019 год возглавлял Департамент контрразведки СБУ.

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