"Виновные должны быть наказаны!" Зеленский сделал громкое заявление о делах Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обществу необходимы результаты расследования дел Майдана, а виновные обязательно должны быть наказаны.
Об этом он сказал во время брифинга, приуроченного ко Дню достоинства и свободы. Президент выразил надежду, что до 20 февраля (Дня Героев Небесной Сотни. – Ред.) результаты появятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должно обязательно получить ответы, а виновные – неотвратимо получить наказание", – заявил Зеленский.
Также Зеленский поздравил нацию с праздником, отметив единство и невероятную сплоченность украинцев в тяжелые времена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник приурочен к годовщине двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. В то же время он заверил, что дела не будут "похоронены".
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне Дня достоинства и свободы заявил, что дело в отношении приказов о расстреле Майдана было завершено в начале 2019 года.
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