Беспорядки на Майдане: свежие фото и видео с места событий

(Новость ниже дополнена новыми фото и информацией об акции у дома Порошенко)

На Майдане Незалежности в Киеве около 13:00 в воскресенье участники акции "Движения новых сил" устроили беспорядки.

В частности, они начали разбирать установленные возле Стелы Независимости металлические конструкции, передает корреспондент "Обозревателя".

При этом полиции на Майдане совсем немного и они не вмешиваются.

"Конструкции - это символ тоталитарного режима, который есть у нас сейчас", - говорят участники протеста.

После данной акции протеста ее участники собираются после поехать на машинах к президенту Петру Порошенко домой.

Смотрите фото и видео, снятые корреспондентом "Обозревателя".

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

В 13:50 микрофон возле Стеллы дали священнику. Тот заявил, что "Порошенко осталось недолго".

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Некоторые люди из присутствующих на Майдане делят "сувениры" – части разрушенных конструкций.

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Часть митингующих отправилась около 14:30 в сторону офиса, где находится телеканал "Прямой" – на улице Мечникова в Печерском районе.

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

А часть поехали в поселок Козин под Киевом, где проживает Порошенко.

Акция протеста в центре Киева 18 марта 2018 года Обозреватель

Как передал "Интерфакс-Украина" около 16:30, на подъезде к месту проживания Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных.

После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешим ходом.

В итоге к дому президента пришло около 150-200 митингующих. Они начали выкрикивать лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности.

Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины в спецэкипировке.

В 17:00, как передал "Интерфакс-Украина", после нескольких выступлений организаторов акции были объявлено, что протестующие символически оставят под воротами дома президента металлические бочки и заявили, что в случае отсутствия реакции власти на их требования они будут продолжать свои акции впредь.

В частности, выступающие заявили, что на следующей парламентской неделе они требуют окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве и принятия закона об импичменте президента.

На сегодня акция объявлена завершенной.

Как сообщал "Обозреватель", "Движение новых сил" было создано Михеилом Саакашвили, которого депортировали из Украины.

Примечательно также, что сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Читайте все подробности о них на "Обозревателе".