"Аура не годится?" Кравчук раскритиковал переезд офиса Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского относительно переноса Офиса президента в Украинский дом.

В интервью ObozTV на вопрос, как он относится к возможному переезду Зеленского с улицы Банковой, Кравчук ответил: "Негативно. Надо искать не место, а государственное решение. Решения, которые будут защищать Украину, можно принять где угодно – даже на улице".

Первый президент не согласился с аргументом Зеленского, что на Банковой якобы "атмосфера не такая".

"Тогда в шахту надо идти, там лучше атмосфера. Там созданы соответствующие условия. Я не думаю, что в Украинском доме, где был музей Владимира Ленина, атмосфера лучше. Там дух соответствующий. Есть оснащенный офис. Надо работать, принимать решения адекватно украинской ситуации, защищать Украину, быть президентом Украины и не думать, где сидеть", – подчеркнул он.

Кравчук рассказал, что еще Виктор Янукович в свою президентскую каденцию рассматривал возможности переезда Администрации президента.

"Перенос за пределы Киева, где-то на окраину, где большая территория, подъезды, чтобы не мешать людям жить и работать, потому что тут, когда приезжает делегация, мы стоим, извините за слово, раком… В Киеве можно найти много красивых мест, еще не занятых, а тут сделать место отдыха. Старый Киев, Печерские холмы, история, люди ходят… Можно туризм развивать", – отметил экс-глава государства.

"Надо это разумно, цивилизованно, квалифицированно сделать, а не просто – мы хотим переехать в Украинский дом. Воздух не годится? Аура не годится? Так нельзя ставить вопрос! Ауру меняют люди", – добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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