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Под Киевом сошел с рельсов поезд: подробности ЧП

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Вечером в пятницу, 2 августа, возле Фастова (Киевская область) с рельсов сошел грузовой поезд.

Как передает ТСН, авария произошла в районе станции Кожанка на участке Фастов-Казатин. В связи с этим было заблокировано движение поездов, следовавших с фастовского направления.

В Киеве на табло Центрального железнодорожного вокзала указано, что поезда опаздывают на два с половиной часа.

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Под Киевом сошел с рельсов поезд: подробности ЧП

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно во Львовской области произошло смертельное ЧП с поездом, который столкнулся с автомобилем.

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Место
Украина Киев
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