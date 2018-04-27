"Побочный эффект": в "Киевавтодоре" рассказали, когда откажутся от ямочного ремонта

Только проведение капитальных и средних ремонтов поможет Украине в ближайшие несколько лет забыть дорожникам и автомобилистам о таком явлении как ямочный ремонт.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель генерального директора КП "Киевавтодор" Валентин Осипов.

"Ямочный ремонт – это побочный эффект недоремонтов, которые накопились за многие годы. Он имеет место во всем мире, от него никуда не денешься, у возникновения деформаций очень много причин. Выход отойти от ямочного ремонта только один – увеличивать количество капитальных ремонтов, средних ремонтов, выходить на так называемые межремонтные сроки", - считает он.

По его словам, вывести дорожное хозяйство из сложившегося состояния можно при стабильном финансировании ремонтных работ на дорогах.

"Залогом успеха может быть только системное ритмичное финансирование. Всплеск финансирования в один год не даст эффективного результата. Это приведет к тому, что появятся много подрядчиков, рабочих мест. На следующий год, если упадут объемы, люди уволятся и больше не придут в эту отрасль, не доверяя в дальнейшем правительству, городским головам", - подчеркнул чиновник.

При этом он отметил качество ремонта дорожного полотна, проведенного в столице за последние пару лет.

"Те ремонты, которые выполнялись в Киеве в 2015 году мы сейчас обследовали, выявлены крайне незначительные деформации, о ямочности нет даже речи. Мы подрядчиков гарантийно заставляем все устранять", - заключил Осипов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о выделении колоссальных средств на ремонт дорог в Украине.