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14 марта • обновлено в 20:35
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По посольству РФ в Киеве ударили из ракетницы. Видео

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По посольству России в Киеве ударили из ракетницы, попав по крыше дипломатического ведомства.

Инцидент произошел вечером в субботу, 14 марта, когда под стенами здания на Воздухофлотском проспекте, 27, собрались представители Национального корпуса и ветераны войны на Донбассе.

Участники акции зажгли файера и петарды, часть из которых полетела в сторону посольства, но не попала по зданию. Также возле ведомства порвали флаг России и оставили его на заборе рядом.

Само посольство охраняли несколько сотен бойцов Нацгвардии и десятки автомобилей полиции. Правоохранителей выставили гораздо больше, чем собралось участников акции.

Как охраняли посольство РФ в Киеве

Как охраняли посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняли посольство РФ в Киеве

Как охраняли посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняли посольство РФ в Киеве

Как охраняли посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняли посольство РФ в Киеве

Как охраняли посольство РФ в Киеве

strana.ua

Как охраняли посольство РФ в Киеве

Как охраняли посольство РФ в Киеве

strana.ua

Подробности марша Нацкорпуса по случаю Дня украинского добровольца читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Национальный корпус
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Ку Алексей
Ку Алексей
дикари.
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