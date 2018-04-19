"Плачет и зовет маму": в Киеве потерялась маленькая девочка

В Киеве доставили в больницу потерявшуюся маленькую девочку.

"Доставлена ​​по скорой из парка. 16 апреля этого года в детскую больницу №3 (ул. Волынская, 21. Телефон больницы 044242 2291) скорая привезла девочку в возрасте около 4 лет. Ее нашли в парке одну", – говорится на странице dtp.kiev.ua.

Девочка рассказала, что ее зовут Кристина, и она проживает на улице Драгоманова. По словам ребенка, она ходит в садик.

"Девочка очень активная, веселая, но вечером плачет и зовет маму. Просит, чтобы кто-то ложился у нее во время сна. На это невозможно смотреть без боли. Пожалуйста, посмотрите на фото, возможно Вы ее знаете, кто видел этого ребенка ранее, или же знает ее родных и близких. Давайте поможем маленькому человеку", – резюмировали в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве нашли 12-летнего мальчика, который сбежал из дома.