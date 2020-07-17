На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет. Фото

В пятницу, 17 июля, возле села Наливайковка Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.

Как сообщается на сайте ГСЧС, на борту находилось два человека (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

На Киевщине упал и загорелся самолет. Фото ГСЧС

В 16:40 спасатели ликвидировали пожар. Угрозы жизни людям, которые находились в самолете, нет. К ликвидации были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Отмечается, что борт принадлежит учебной школе Aviation Group.

На Киевщине упал и загорелся самолет. Фото ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека. Самолет производства Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дороги.