Отдых на пляжах Киева: названы главные опасности

В Киеве во время отдыха на пляжах можно заразиться грибком или кишечной инфекцией.

Об этом предупредила в эфире ObozTV миколог и бактериолог Оксана Вольская. Она также перечислила меры профилактики, которые помогут снизить риски заражения.

Вольская обратила внимание, что песок и грунт на пляже является естественной средой обитания многих видов грибков.

"Если у вас свежий педикюр, травмированы ногтевые пластины, нарушена целостность кожных покровов на ногах – вы можете подхватить, как минимум, какой-то микоз. Например, оникомикоз (поражение ногтевых пластин) или микоз стопы", – предостерегла специалист.

Для профилактики она посоветовала мыть ноги и тапочки после пляжа хозяйственным мылом.

"Без истерики. Пришел домой. Помыл тапочки, ноги. Высушил. Особо подозрительные могут сделать ванночки с морской солью, капнуть туда несколько капель йода. Йод убивает грибы", – рассказала бактериолог.

Также Вольская напомнила, что во многих водоемах Киева была обнаружена лактозоотрицательная кишечная палочка.

"Это вид условно патогенной кишечной палочки, которая может вызывать очень серьезные кишечные отравления. Интоксикация, рвота, понос, поднятие температуры и все остальные "прелести" классического отравления", – пояснила она.

А поскольку летом отравление легко получить из-за фастфуда, эксперт призвала не покупать еду у пляжных продавцов и в передвижных вагончиках.

"Если начинается голодный обморок, на пляже можно съесть булочку, – порекомендовала Вольская. – Желательно без начинки. Или эта начинка может быть какой-то фруктовой. Но тоже не факт, что она не забродила".

"Любые мясные, белковые начинки – отказать. Творог – отказать. Кукуруза – тоже непонятно, где и в каком мешке она лежала. Варили ее, может быть, рядом с туалетом. В какой воде, какими руками – тоже сложно предположить", – констатировала она.

Пляжный отдых в Киеве segodnya.ua

Как писал OBOZREVATEL, на Русановских садах в Киеве неизвестное предприятие сливает огромные массы отходов в Днепр. О загрязнении реки сообщили пользователи Facebook, опубликовав видео и координаты.

Киевляне отмечают, что это не единственное место несанкционированного слива нечистот, которые потом текут в Гидропарк и на другие пляжи города.

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