"Первые ласточки": "Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"

Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил о принятии первых двух жилых комплексов компании "Укрбуд" – "Пектораль" и "Новомостицкий".
Также в активной фазе на сегодняшний день находятся 12 из 24 заявленных объектов, написал он на своей странице в Facebook.
По словам Кушнира, на первых ЖК восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости, а до 1 марта планируется принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов.
"Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"
Минфин
"И это всего за 2 месяца, хотя в начале компания заявляла о сроках в полгода!" – отметил президент "Киевгорстроя".
Также он подчеркнул, что все объекты принимаются "по мере готовности документов" и в некоторых случаях процесс может затягиваться.
"Графики по объектам и сроки ввода будут понятны по мере приёма. Как только будет информация - буду сообщать! Впереди у КГС еще много работы, но "первый кирпич" процесса уже заложен!" – подытожил Кушнир.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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