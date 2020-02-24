"Первые ласточки": "Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"

Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил о принятии первых двух жилых комплексов компании "Укрбуд" – "Пектораль" и "Новомостицкий".

Также в активной фазе на сегодняшний день находятся 12 из 24 заявленных объектов, написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кушнира, на первых ЖК восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости, а до 1 марта планируется принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов.

"Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда" Минфин

"И это всего за 2 месяца, хотя в начале компания заявляла о сроках в полгода!" – отметил президент "Киевгорстроя".

Также он подчеркнул, что все объекты принимаются "по мере готовности документов" и в некоторых случаях процесс может затягиваться.

"Графики по объектам и сроки ввода будут понятны по мере приёма. Как только будет информация - буду сообщать! Впереди у КГС еще много работы, но "первый кирпич" процесса уже заложен!" – подытожил Кушнир.

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