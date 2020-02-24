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24 февраля • обновлено в 19:04
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"Первые ласточки": "Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"

1.1т
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Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил о принятии первых двух жилых комплексов компании "Укрбуд" – "Пектораль" и "Новомостицкий".

Также в активной фазе на сегодняшний день находятся 12 из 24 заявленных объектов, написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кушнира, на первых ЖК восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости, а до 1 марта планируется принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов.

"Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"

"Киевгорстрой" принял два жилых комплекса "Укрбуда"

Минфин

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"И это всего за 2 месяца, хотя в начале компания заявляла о сроках в полгода!" – отметил президент "Киевгорстроя".

Также он подчеркнул, что все объекты принимаются "по мере готовности документов" и в некоторых случаях процесс может затягиваться.

"Графики по объектам и сроки ввода будут понятны по мере приёма. Как только будет информация - буду сообщать! Впереди у КГС еще много работы, но "первый кирпич" процесса уже заложен!" – подытожил Кушнир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Киев
Теги
ПАО ХК "Киевгорстрой" Укрбуд
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Укрблуда?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина построила 3 млна кв метров жилья в 2019 году, а Россия - 80 млнов кв метров. Это все, что вам нужно ждать про Кыивмиськбуд... )))
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