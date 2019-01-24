''Парад членов'' в Киеве: радикалы рассказали о возмездии для ва*ного скульптора

Представители украинской организации С14 занимались исключительно контролем исключения автора "Парада членов", скандального скульптора Спартака Хачанова из НАИИ. Никаких "выяснений отношений" радикалы не устраивали.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил координатор сети С14 Сергей Бондарь. Он также подчеркнул, что студента Национальной академии изобразительных искусств отчислили даже не за его инсталляцию, но за неуспеваемость и плагиат экзаменационных работ.

"Он с самого начала сравнивал нашу армию с российской армией, и это он уже сейчас, когда запахло жареным и его исключили, пытается себя оправдать. Мол, это были российские войска. Но нет, он последовательно, с самого начала заявлял, что это межгосударственное меряние половыми органами", – уточнил Бондарь.

Он уверен, что Хачанов является антиукраинским элементом, так как среди его работ есть и рисование половых органов на церквях, мечетях, и даже создание украинской вышиванки из сала и свиных хвостов.

"Он с самого начала позиционировал эти писюны, которые он выставил в своем университете посреди коридора, как парад украинских войск. Когда ему сказали, мол, что же ты делаешь, он тут же заявил, что возможно это не украинские, а российские. Но разницы никакой нет", – подвел итог активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная инсталляция появилась в холле Киевской НАНИ 19 января. Её автор, переселенец из Донецкой области, считает свою работу антивоенной.

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