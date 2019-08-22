"Если Бадоев превратит парад в клип...": Зеленскому сделали предупреждение

Клипмейкеру Алану Бадоеву стоило бы снимать рекламный промо-ролик про Вооруженные Силы Украины, а не руководить подготовкой "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости.
Такое мнение высказал военный эксперт Тарас Жовтенко в эфире ObozTV. Он подчеркнул, что если парад на День Независимости 24 августа превратится "в клип" – то к команде президента Владимира Зеленского возникнут "очень большие вопросы".
Жовтенко отметил, что у парада в современной Украине есть свой смысл и символизм.
"Но это однозначно не хореография, у которой нет ничего общего со строевым шагом. Т.е. такой формат в нынешних украинских реалиях – как минимум, странный", – заявил эксперт.
Жовтенко обратил внимание, что в условиях реальной войны традиционный военный парад смотрелся бы намного более органично, чем задуманное командой президента "Шествие".
"Если мы увидим плюс-минус такую же серьезную вещь, как в прошлом году, тогда это будет уместно. Если это превратится в клип… Ну… Будут возникать очень большие вопросы", – предупредил он.
Алан Бадоев готовит парад на День Независимости
instagram.com/alanbadoev
На вопрос, возможен ли в Украине военный мятеж, он ответил: "На данном этапе – нет. Но теоретически фундамент к этим событиям может быть заложен. Какими-то неосторожными высказываниями, неосторожными действиями…".
И парад Бадоева, по мнению эксперта, как раз относится к таким "неосторожным действиям".
"Конечно, мы еще не видели конечного результата. Но если конечный результат будет таким, на который намекает личность главного ответственного… Это может быть один из кирпичиков в фундамент таких вещей (военного мятежа. – Ред.)", – уточнил он.
Жовтенко считает, что власть не хочет прислушаться и до конца понять украинских воинов.
"Пока эти вещи просто демотивируют. А во что это может вылиться дальше…", – добавил он.
По его словам, организацией "Шествия" должны заниматься люди, "которые понимают, что такое военный парад и как он должен выглядеть".
"Если мы говорим о профессиональной армии, мы должны подчеркивать ее профессионализм символическими шагами… Легкомысленно относиться и ставить эксперименты настолько радикальные – сегодня, мне кажется, не своевременно", – заключил эксперт.
Алан Бадоев готовит парад на День Независимости
instagram.com/alanbadoev
OBOZREVATEL напоминает историю с парадом на День Независимости-2019:
Сначала президент Владимир Зеленский заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости, а вместо этого выделить деньги на премии для военнослужащих.
Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.
После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада "Ходу Гідності" ("Шествие Достоинства").
Как стало известно, режиссерами "Шествия" президент назначил клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елену Коляденко.
Первая репетиция марша состоялась 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. Она вызвала появление в соцсетях массы мемов, ехидных комментариев и критических замечаний.
Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Парад на День Независимости" на OBOZREVATEL.