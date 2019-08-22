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"Если Бадоев превратит парад в клип...": Зеленскому сделали предупреждение

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Клипмейкеру Алану Бадоеву стоило бы снимать рекламный промо-ролик про Вооруженные Силы Украины, а не руководить подготовкой "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости.

Такое мнение высказал военный эксперт Тарас Жовтенко в эфире ObozTV. Он подчеркнул, что если парад на День Независимости 24 августа превратится "в клип" – то к команде президента Владимира Зеленского возникнут "очень большие вопросы".

Жовтенко отметил, что у парада в современной Украине есть свой смысл и символизм.

"Но это однозначно не хореография, у которой нет ничего общего со строевым шагом. Т.е. такой формат в нынешних украинских реалиях – как минимум, странный", – заявил эксперт.

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Жовтенко обратил внимание, что в условиях реальной войны традиционный военный парад смотрелся бы намного более органично, чем задуманное командой президента "Шествие".

"Если мы увидим плюс-минус такую же серьезную вещь, как в прошлом году, тогда это будет уместно. Если это превратится в клип… Ну… Будут возникать очень большие вопросы", – предупредил он.

Алан Бадоев готовит парад на День Независимости

Алан Бадоев готовит парад на День Независимости

instagram.com/alanbadoev

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На вопрос, возможен ли в Украине военный мятеж, он ответил: "На данном этапе – нет. Но теоретически фундамент к этим событиям может быть заложен. Какими-то неосторожными высказываниями, неосторожными действиями…".

И парад Бадоева, по мнению эксперта, как раз относится к таким "неосторожным действиям".

"Конечно, мы еще не видели конечного результата. Но если конечный результат будет таким, на который намекает личность главного ответственного… Это может быть один из кирпичиков в фундамент таких вещей (военного мятежа. – Ред.)", – уточнил он.

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Жовтенко считает, что власть не хочет прислушаться и до конца понять украинских воинов.

"Пока эти вещи просто демотивируют. А во что это может вылиться дальше…", – добавил он.

По его словам, организацией "Шествия" должны заниматься люди, "которые понимают, что такое военный парад и как он должен выглядеть".

"Если мы говорим о профессиональной армии, мы должны подчеркивать ее профессионализм символическими шагами… Легкомысленно относиться и ставить эксперименты настолько радикальные – сегодня, мне кажется, не своевременно", – заключил эксперт.

Алан Бадоев готовит парад на День Независимости

Алан Бадоев готовит парад на День Независимости

instagram.com/alanbadoev

OBOZREVATEL напоминает историю с парадом на День Независимости-2019:

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Темы
Парад на День Независимости День Независимости Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Тарас Жовтенко Алан Бадоев
Место
Украина Киев
Теги
клип Вооруженные силы Украины праздник
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bruno jordano
bruno jordano
Хореограф на ходу？вони на пуантах йти будуть？*ля,хочу хунту
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
це піздець як корнішон принизив наших військових. охрінєть. воно само захищало нашу Неньку?
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