Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве активно продолжается и до конца этого года автосообщение ним (между левым и правым берегами) откроют.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству объекта. По его словам, строительство перехода активно продолжается и зимой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап – установка натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро" – отметил Кличко.

Мэр рассказал, что всего в начале апреля 2020 года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут уже в мае. Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола.

За несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И за несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 000 авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Подольско-Воскресенский – самый арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод. Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020 году", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Он также напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003. И несколько лет строительство объекта было законсервировано.

"Многие обещали этот мост достроить. Но, это были только обещания. Я вас могу заверить: в конце этого года мы откроем автосообщение ним и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину", – отметил Виталий Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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