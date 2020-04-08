В Киеве начнут массово отключать горячую вод: в КГГА назвали дату

С четверга, 9 апреля, в Киеве начинаются гидравлические испытания тепловых сетей с отключением домов от централизованного горячего водоснабжения.

Об этом, отвечая на информационный запрос OBOZREVATEL, на брифинге в Киеве рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Гидравлические испытания – это не наше желание, это не наша прихоть. Это обязательное условие для подготовки к большим нагрузкам, которые происходят во время отопительного сезона", – пояснил чиновник.

С 9 апреля в Киеве начнут отключать горячую воду

Вместе с тем Пантелеев подчеркнул, что "подходы к гидравлическим испытаниям необходимо менять". "Основная цель – уменьшить время, когда дом не снабжается горячей водой. Именно такие предложения мы нарабатываем, и будем обращаться к Кабинету министров".

Как писал OBOZREVATEL, 30 марта в центре Киева прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой. Ранее на улице Антоновича, 174, прорвало теплосеть. В результате произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.

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