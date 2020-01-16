"Осквернили город, бандиты!" Киевлян разозлило разрешение на новую высотку возле "Дворца Украина"

В Печерском районе Киева возле "Дворца Украина" построят 100-метровый небоскреб – на месте с оживленным транспортным движением, что может привести к транспортному коллапсу всего микрорайона.

Застройщик ООО "Укржилстрой" еще в сентябре прошлого года получил разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская, 107-109. Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на реестр Госархстройинспекции.

Речь идет в частности о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га. Первый на правах частной собственности принадлежит "Укржилстрою", а второй фирма арендует у города. При этом оба участка расположены у самого входа в метро станции "Дворец Украина".

У "Дворца Украина" построят 100-метровый небоскреб

Как указано в проекте строительства, под видом "многофункционального комплекса" будет построено два дома высотой более 30 этажей на почти 500 квартир.

Согласно с проектом, высота здания достигнет 98,5 метра. А фактический процент застройки участка составит 98%, что более чем втрое превышает норматив (30%).

Скриншот карты nashigroshi.org

В то же время, как подчеркивают авторы расследования, застройщики не согласовали проектную документацию с КП "Киевский метрополитен", а также не получили заключения органа охраны культурного наследия.

Скриншот nashigroshi.org

Отметим, что на это жестко отреагировали киевляне. По их словам, такое возможно только в Украине. И виновато в этом, считают люди, бездействие власти. Мыслями жители столицы делятся в комментариях под статьями о скандальной застройке в соцсети Facebook.

Комментарии жителей столицы Facebook/Сергей Михальченко

"Бедный Киев, как над ним издеваются!", "Пора уголовные дела заводить на руководство ГАСК. С ума сошли там!", "Центр города! Деньги, и не просто, а огромные деньги! Покупают всех и вся, власть, архитектора...", "Как же над метро они будут строить?", "Похоже, они решили тихонько начать, а там уже никто не остановит", "Для этой некомпетентной власти главное срубить как можно больше денег, а жить они будут в других странах! Манкурты!", "Вместо того, чтобы ограничить высотность застройки центра города (и так сохранить его лицо) и хоть какую-то пропускную возможность для транспорта, – нынешняя городская власть делает все возможное, чтобы убить наш город, застраивая его вот этим", "И на кой черт она там нужна. Уже Андреевский спуск испоганили. Теперь и здесь необходимо пробовать...", "Осквернили мой родной город, ку*вы", "Бандиты!" – негодуют киевляне.

Комментарии жителей столицы Facebook/Сергей Михальченко

Комментарии жителей столицы Facebook/Сергей Михальченко

Комментарии жителей столицы Facebook/Сергей Михальченко

Комментарии жителей столицы Facebook/Сергей Михальченко

Как писал OBOZREVATEL, подъезды к Южному мосту на левом берегу в Киеве стали очередной "точкой кипения" для водителей. По их словам, строительство высоток и хаотические парковки делают этот узел "идеальным" для транспортного коллапса.

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