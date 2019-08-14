Опубликовано расписание парада защитников Украины на День Независимости

Приуроченный 28-й годовщине Дня Независимости марш защитников Украины в Киеве пройдет без привлечения государственных средств и будет разделен с государственными мероприятиями.

Как сообщается в Facebook на странице "Повернись живим", марш 24 августа не будет связан ни с какими политическими силами, а любая партийная символика или попытки политической агитации будут запрещены.

Место и время:

Сбор колонны начинается в субботу, 24 августа, в 10:00 в парке им. Шевченко. Официальное начало марша - 11:00.

Маршрут:

Парк им. Шевченко - Универмаг "ЦУМ" - Майдан Независимости.

"Возле универмага произойдет выравнивание строя, на Майдане участники марша выполнят государственный гимн Украины, после чего вместе со зрителями поднимутся до "Стены памяти", чтобы осуществить межконфессиональный молебен по погибшим", - сказано в сообщении.

Зрители могут располагаться по всему маршруту или идти сразу за ветеранами.

Иллюстрация Народна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости, которая начнется с минуты молчания.

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