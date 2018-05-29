"Орал матом и сломал нос": за что продавец избил экс-военного в Киеве

У полковника в отставке Семена Санникова, которого дважды ударил 24-летний продавец-грузин на киевском рынке, сломан нос.

Он заступился за пожилую женщину Наталью Козел, на которую с нецензурной бранью набросился молодой продавец. Об этом OBOZREVATEL рассказала сама пенсионерка.

"Зашли на рынок "Лесной" купить продукты. Один сын хлеб пошел купить, а второй со мной подошел к этому прилавку, мы выбирали специи в пакетиках. Прилавок двойной, с одной стороны специи, с другой – фрукты. Продавец стоял возле фруктов. Мы еще спросили цену, он ответил 15 грн. Естественно, мы смотрели пакетики, определились что берем, уже и 50 грн приготовили, как вдруг продавец начал орать матом. Мол, положи, чего трогаешь", - пожаловалась женщина.

По ее словам, тогда они отказались покупать фрукты.

"Видимо, это его еще больше разозлило. Я уже отошла, а он бросился на сына с нецензурной бранью. Конечно, я вернулась, и говорю, ты чего кричишь, ты не знаешь, что покупатель всегда прав? Он матом начал на меня, в это время и подошел Семен Игнатович", - рассказала Наталья.

Военный пенсионер сделал замечание продавцу, и тогда он в первый раз ударил пожилого мужчину. "Он немного отклонился от удара, поэтому продавец попал ему в шею. Тогда мы решили вызывать полицию, потому что это не дело. Продавец сначала вел себя агрессивно, тряс деньгами, мол, что мне ваша полиция. А потом, видимо, понял, что мы все-таки вызвали патруль, он начал закрывать ларек. Я там стояла 15 минут, полиции не было. Я уже пошла на маршрутку, а сыновья остались с Семеном Игнатовичем. И тогда он ударил его второй раз, это то, что все видели на видео. В результате полицию ждали еще полчаса. Если бы они быстро приехали, может и такого конфликта не было", - говорит пенсионерка.

Сейчас Семен Санников в военном госпитале. Как рассказала нам его дочь Елена, у него сломан нос.

Наталья Козел в ближайшее время собирается навестить своего защитника. "Я ему очень благодарна. Это редкий человек! Это человек с большой буквы. Он не побоялся заступиться", - говорит пенсионерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержанному мужчине, который публично избил экс-военного на рынке, грозит до 4 лет лишения свободы.