"Окажется на полках магазина?" Под Киевом доставщик хлеба перевернул товар посреди дороги

В Борисполе Киевской области водитель грузовика с хлебом опрокинул продукт на дорогу. Своеобразная авария произошла прямо рядом с магазином продуктов.

Фотографии инцидента в группе "Борисполь" разместил Борис Писарчук. На снимке видно, что на землю вывалились более 10 буханок хлеба, а одну из них успела унести собака.

"Утром на ул. Тургенева. Интересно, этот хлеб пойдет на полки?" – подписал снимки очевидец.

Под Киевом из грузовика выпал хлеб Facebook Борисполь автомобильный

Под Киевом из грузовика выпал хлеб Facebook Борисполь автомобильный

В комментариях к посту пользователи предположили, что водитель после повторной погрузки выпавшего хлеба мог отвезти его в магазин, а не отправить для переработки.

Скриншот "Борисполь автомобильный"

Как писал OBOZREVATEL, в феврале супермаркет "Сильпо" в Киеве уличили в антисанитарии – сотрудники брали мясные продукты голыми руками на глазах у покупателей.

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