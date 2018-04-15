Новый взрыв в Киеве: появилось видео и подробности

Полиция начала розыск причастных к взрыву возле здания "Киевэнерго", прогремевшего в ночь на 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, по факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

За совершение такого правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет.

Отметим, в результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты две двери, повреждены окна и фасад. Предполагается, что злоумышленник мог использовать гранату.

Как писал "Обозреватель", украинцы предположили, что взрыв связан с высокими тарифами,которые не устраивают многих жителей столицы.