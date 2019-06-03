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/Новости Киева

"Не учли, что пройдут идиоты!" Автор оправдался за поломки чудо-моста в Киеве

1.9тЧитать материал на украинском

Автор проекта пешеходно-велосипедного моста в Киеве Андрей Миргородский признался, что его команда совершила ряд ошибок.

Он дал пояснение на своей странице в Facebook. "Мы действительно хотели сделать киевлянам подарок к празднику, но не учли некоторые моменты. Это действительно наша ошибка. Мы торопились. По-хорошему надо было подождать еще несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберется крошка с покрытия, пока поднимется трава... Это называется предпусковой период. И в мире он длится неделями. Но День Киева в году только один раз..." – завил архитектор.

Еще одной проблемой, говорит он, является манталитет. При этом автор признался, что они никак не ожидали увидеть на своем творении вандалов.

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"Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла..." – заявил Миргородский.

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Место
УкраинаКиев
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