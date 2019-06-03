"Не учли, что пройдут идиоты!" Автор оправдался за поломки чудо-моста в Киеве

Автор проекта пешеходно-велосипедного моста в Киеве Андрей Миргородский признался, что его команда совершила ряд ошибок.
Он дал пояснение на своей странице в Facebook. "Мы действительно хотели сделать киевлянам подарок к празднику, но не учли некоторые моменты. Это действительно наша ошибка. Мы торопились. По-хорошему надо было подождать еще несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберется крошка с покрытия, пока поднимется трава... Это называется предпусковой период. И в мире он длится неделями. Но День Киева в году только один раз..." – завил архитектор.
Еще одной проблемой, говорит он, является манталитет. При этом автор признался, что они никак не ожидали увидеть на своем творении вандалов.
Стеклянный мост в Киеве
Гордон
"Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла..." – заявил Миргородский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После повреждения на новом мосту поменяли уже три стекла. Также власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов виноваты вандалы.
Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект моста якобы был взят с их чертежей.
Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.
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