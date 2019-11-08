"Нашелся "бессмертный": опубликовано видео провала авто в яму с кипятком в Киеве

В сети опубликовали видео, на котором показан момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского.

Ролик в Facebook выложила Марина Галак, где видно, что водитель сознательно поехал по дороге, где уже произошел разлом.

"Первую провалившуюся машину вытащили почти сразу, но нашелся еще "бессмертный". Год назад было тоже самое – но с другой стороны улицы, потом год делали ремонт полностью всего покрытия, а провалился именно тот участок, где делали ремонт", – написала она.

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На видео показано, что прорыв трубы уже произошел и асфальт провалился и авто объезжали место ЧП. Но одна машина все-таки рискнула проехать возле провала и угодила в ловушку. Автомобиль проехал в нескольких метрах от образовавшейся ямы и провалился под асфальт.

Группа "ЗупиниЛося" в сети отметила, что водитель сам виноват, что авто провалилось под землю.

"Видео очень показательное. Специально поехал в опасность, чтобы потом: часами не давать коммунальщикам убрать авто; раздать десяток интервью в роли пострадавшего. И дальше этот человек явно будет судиться за поврежденный автомобиль. Вопрос, кто он после этого?" – отмечено в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная речь!

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября в центре прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

Позже появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве.

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