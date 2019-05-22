На Киевщине заместителя мэра задержали на взятке: первые подробности

В Киевской области на взятке задержали заместителя главы Васильковского городского совета. Его подозревают в систематическом вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Бизнесмены должны были платить 500 долларов США за содействие в регистрации земельных участков, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Правоохранители задержали злоумышленника в Василькове во время получения от представителя землеустроительной организации неправомерной выгоды в размере $2500 за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков", – уточнили в спецслужбе.

Чиновник требовал по 500 долларов Facebook СБУ

Задержание Facebook СБУ

Взятка Facebook СБУ

По месту жительства и работы подозреваемого проводят обыски.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале городскому главе Могилев-Подольского Петру Бровко прокуратура вручила подозрение во взяточничестве. Он требовал около 15 000 долларов за выделение земли под застройку.

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