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/Криминал

На Киевщине заместителя мэра задержали на взятке: первые подробности

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В Киевской области на взятке задержали заместителя главы Васильковского городского совета. Его подозревают в систематическом вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Бизнесмены должны были платить 500 долларов США за содействие в регистрации земельных участков, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Правоохранители задержали злоумышленника в Василькове во время получения от представителя землеустроительной организации неправомерной выгоды в размере $2500 за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков", – уточнили в спецслужбе.

Чиновник требовал по 500 долларов

Чиновник требовал по 500 долларов

Facebook СБУ

Задержание

Задержание

Facebook СБУ

Взятка

Взятка

Facebook СБУ

По месту жительства и работы подозреваемого проводят обыски.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале городскому главе Могилев-Подольского Петру Бровко прокуратура вручила подозрение во взяточничестве. Он требовал около 15 000 долларов за выделение земли под застройку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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леня зе
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представляю потоки у боксера
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