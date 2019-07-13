На видео попал момент обстрела телеканала "112 Украина"

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент обстрела офиса телеканала "112.Украина".

Кадры показало издание "Страна.ua". На них видно, как граната попала в стену здания по ул. Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, и посыпались куски вывески с эмблемой.

Нападающих камера не сняла. Их до сих пор ищет полиция. Известно, что двое злоумышленников подъехали, выстрелили из гранатомета и скрылись.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты уже предположили, что причиной обстрела здания "112 канала" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

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