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На видео попал момент обстрела телеканала "112 Украина"

8.2т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент обстрела офиса телеканала "112.Украина".

Кадры показало издание "Страна.ua". На них видно, как граната попала в стену здания по ул. Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, и посыпались куски вывески с эмблемой.

Нападающих камера не сняла. Их до сих пор ищет полиция. Известно, что двое злоумышленников подъехали, выстрелили из гранатомета и скрылись.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты уже предположили, что причиной обстрела здания "112 канала" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

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Тема
Обстрел 112 телеканала
Место
Украина Киев
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Мир Миру
Мир Миру
Ново-мало-недо-росіянам пропонують добровільно виїхати до Росії на ПМЖ, там навіть "ненависну" мову вивчати не прийдеться.
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0
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ttt ta
ttt ta
А могли бы еще и под дверь нaсрать. Гaлицайские интеллектуалы и их методы..
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1
1
ttt ta
ttt ta
А могли бы еще и под дверь насрать. Галицайские интеллектуалы и их методы..
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1
1

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