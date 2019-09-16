На Киевщине из-за возгорания сухой травы погибли два человека: все детали

В Киевской области в пожарах от загорания сухой травы погибли два человека. Оба происшествия произошли в разных районах.

Первый инцидент случился в с. Быковая Гребля Белоцерковского района, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"Еще один трагический случай произошел в с. Гаевое Броварского района. В результате пожара мужчина с ожогами 90% туловища был доставлен в реанимацию, где скончался. По предварительной информации, причиной загорания стал окурок сигареты, который попал в сухие ветки", – пояснили правоохранители.

От возгорания травы погибли два человека Полиция Киевской области

Еще один случай загорания произошел в селе Хмелевка, где с огнем игрался ребенок. В следствие этого сгорели 10 га кукурузного поля, никто не пострадал. Правоохранители в очередной раз призвали к осторожности и напомнили о запрете на сжигание сухой травы.

Как писал OBOZREVATEL, 12 сентября в селе Любимовка Вышгородского района Киевской области вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорели три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. Причиной стало то, что 42-летний местный житель начал сжигать траву.

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