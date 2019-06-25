На Киевщине при странных обстоятельствах утонул священник и его 4-летняя дочь: подробности трагедии

В селе Щербаки вблизи Белой Церкви на Киевщине утонул священнослужитель со своей 4-летней дочерью.

О трагедии во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Следствием было установлено, что 58-летний священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время, когда все собирали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться.

Место трагедии Пресс-служба Нацполиции

Поскольку родственников долго не было, сын отправился на их поиски. Увидев отца и сестру в воде, парень начал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали "скорую". Мужчину с девочкой вытащили из воды уже без признаков жизни.

На место ЧП прибыли правоохранители и водолазы. По факту трагедии начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области спасатели нашли тело 5-летнего ребенка, который утонул в реке вместе со своей мамой. По предварительной информации, женщина в момент ЧП была пьяной.

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