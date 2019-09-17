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17 сентября • обновлено в 13:35
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/ Криминал

На Киевщине дотла сгорела дача Гонтаревой: новые фото и видео последствий

1.2т Читать материал на украинском

На Киевщине в селе Гореничи перед возгоранием дома эксглавы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой на территорию ее участка проник неизвестный человек.

Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил в комментарии OBOZREVATEL глава пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович, отвечая на вопросы журналистов на месте ЧП (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Взяли образцы, чтобы выяснить, откуда начался огонь. Предварительно, поджог... Проникновение неизвестного лица, которое, возможно, и совершило поджог", – указал он детали.

Под Киевом случился пожар на даче Гонтаревой

Под Киевом случился пожар на даче Гонтаревой

Рассматривается версия поджога

Рассматривается версия поджога

Рассматривается версия поджога

Рассматривается версия поджога

Охранник слышал неизвестный шум

Охранник слышал неизвестный шум

Жукович отметил, что на месте ЧП были найдены остатки свето-шумовой ракеты. Следователи выясняют, является ли она военной или созданной самодельно.

Известно также, что перед тем, как огонь охватил здание, охранник дачи слышал некий шум.

Дом сгорел полностью

Дом сгорел полностью

Пожарным не удалось спасти здание

Пожарным не удалось спасти здание

Пожар на даче Гонтаревой

Пожар на даче Гонтаревой

"До сентября участок охраняли шесть охранников, сейчас – один", – уточнил Жукович.

Дача полностью сгорела

Дача полностью сгорела

Здание сильно повреждено

Здание сильно повреждено

Как писал OBOZREVATEL, Гонтарева заявила, что ее дом подожгли. В Офисе президента ЧП назвали брутальным преступлением, которое должно стать приоритетом для правоохранителей.

Позже стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. Очагов возгорания было несколько.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
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