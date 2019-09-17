На Киевщине дотла сгорела дача Гонтаревой: новые фото и видео последствий

На Киевщине в селе Гореничи перед возгоранием дома эксглавы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой на территорию ее участка проник неизвестный человек.

Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил в комментарии OBOZREVATEL глава пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович, отвечая на вопросы журналистов на месте ЧП (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Взяли образцы, чтобы выяснить, откуда начался огонь. Предварительно, поджог... Проникновение неизвестного лица, которое, возможно, и совершило поджог", – указал он детали.

Под Киевом случился пожар на даче Гонтаревой

Рассматривается версия поджога

Рассматривается версия поджога

Охранник слышал неизвестный шум

Жукович отметил, что на месте ЧП были найдены остатки свето-шумовой ракеты. Следователи выясняют, является ли она военной или созданной самодельно.

Известно также, что перед тем, как огонь охватил здание, охранник дачи слышал некий шум.

Дом сгорел полностью

Пожарным не удалось спасти здание

Пожар на даче Гонтаревой

"До сентября участок охраняли шесть охранников, сейчас – один", – уточнил Жукович.

Дача полностью сгорела

Здание сильно повреждено

Как писал OBOZREVATEL, Гонтарева заявила, что ее дом подожгли. В Офисе президента ЧП назвали брутальным преступлением, которое должно стать приоритетом для правоохранителей.

Позже стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. Очагов возгорания было несколько.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!