Мост Патона "устал": инженеры сделали последнее предупреждение Киеву

Срок эксплуатации уникального столичного моста Патона истек, он находится в критическом состоянии.

Об этом на заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы сообщил представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков.

В ходе выступления ученый напомнил, что еще в прошлом году было проведено обследование технического состояния сооружения, вследствие которого было зафиксировано разрушение поперечных балок. Обследование подтвердило, что мост находится в критическом состоянии и неработоспособен.

По данным доклада, металл нижнего пояса моста, который имеет толщину 14 миллиметров, уменьшился до семи, а иногда и до пяти миллиметров. То же самое случилось и со стенкой главной балки. Кроме того, металлоконструкции серьезно повреждены из-за коррозии, лотки под деформационными швами разрушены, поэтому вода накапливается и попадает на металлические конструкции.

Мост Патона "Цензор. Нет"

Позняков предлагает ограничить по мосту движение грузового транспорта, вес которого достигает десяти тонн и более. И как можно скорее провести реставрацию с приспособлением, то есть восстановить физико-механические и эксплуатационные свойства конструкции с применением новых современных материалов при ремонте.

"Что такое приспособление? Это приспособление конструкции с современными требованиями эксплуатации. То есть можно применять новые, современные материалы при ремонте этой конструкции, если предоставлено подтверждение, что есть объективная потребность в этом. Даже говорили о том, что можно, не меняя существенно форму, расширить этот объект и сделать дополнительные полосы", – прокомментировал доктор технических наук.

По его словам, в первую очередь нужно очистить все металлические конструкции от мусора, восстановить проходы, герметизировать все "протекающие" участки и покрасить для предотвращения коррозии. После этого при помощи современных методов контроля обследовать мост и определить техсостояние металлических конструкций.

Мост Патона Лента.юа

В комментарии OBOZREVATEL инженер и мостостроитель Георгий Росновский подтвердил неутешительный прогноз специалиста, и напомнил, что об опасности коррозии предупреждал еще академик Борис Патон, сын проектировщика моста Евгения Патона.

"Его построили 1953 году, и с тех пор ним капитально не занимались. Мост Патона – это первый цельносварной мост, влага действует на сварку, она ржавеет и это влияет на прочность. От него уже части отваливаются. Ситуация очень печальная. Но большинство данных от нас скрывают", – говорит мостостроитель.

Но кроме моста Патона, инженер указывает на критическое состояние и других мостов, идущих через Днепр.

"Мост Метро в очень ужасном состоянии и может рухнуть в любой момент. Также Южный мост, там сваи на 20 метров оголили, что может привести к разрушению. Мосты изнашиваются, устаревают и требует постоянных ремонтов и реконструкций. Капитальные ремонты должны проводится уже давно, и нужно привлекать к этому квалифицированных специалистов. С каждым годом такие работы все сложнее и опаснее проводить", – отметил Росновский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве установили четвертый, ключевой пролет Шулявского путепровода, реставрация которого сопровождалась несколькими громкими скандалами.

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