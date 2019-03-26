"Нелюди!" Под Киевом разгорелся скандал из-за питания школьников

В Броварах Киевской области для питания детей в местной школе купили продукты по завышенной вдвое стоимости.

500 грамм мяса курицы в собственном соку, или тушенки, стоили управлению образования и науки Броваров вместо 20 целых 54 гривны, пишет "Стоп коррупция".

"Деликатесная тушенка. Школьников накормили консервами за 54 гривны за банку. При этом рыночная стоимость тушенки ‒ 20 гривен", ‒ сообщили на странице организации в соцсетях.

"Стоп коррупции"

Согласно с опубликованной тендерной документацией, поставщиком мясных консервов стало Научно-производственное предприятие "Продагроком".

В системе Clarity Project, где указаны все победители и участники торгов на платформе ProZorro, говорится, что "Продагроком" победил в 13 тендерных закупках, в том числе одной военной части и "Укрзалізниці". В торгах Броварского управления науки и образования предприятие побеждали три раза.

В базе данных OpenDatabot говорится, что руководителем "Продагроком" является Мирослава Мальована, а конченым бенефициаром ‒ Орися Билинская, которая также является основателем издательства "Обереги".

В тоже время под публикацией "Стоп коррупции" в соцсетях пользователи начали возмущаться тем, что детей кормят вообще консервами.

"Детей! Тушенкой! Индейки килограмм можно купить за одну банку", ‒ написала одна из комментаторов.

"Нелюди! Как можно детей кормить тушенкой!" ‒ возмутилась также Оксана Волошина.

Как писал OBOZREVATEL, компанию "Укрзалізниця" обвинили в умышленном оформлении тендера на закупку анкеров на таких условиях, чтобы в нем победила компания "ВМ трейдер", которая принадлежит братьям Богдану и Ярославу Дубневичам.

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