Могли забрать права на год: полиция показали видео с Арьевым

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий показал в сети видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения нардепом от фракции БПП Владимиром Арьевым.

Таков был ответ полиции на пост политика, в котором он сравнил полицию с ГАИ в прошлом.

В частности, правоохранители подчеркнули, что Арьев совершил правонарушение, за которое у него могли изъять права на срок до года, однако полицейские квалифицировали нарушение по более мягкому пункту правил и наложили штраф.

"Своими действиями Владимир Игоревич создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации (административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 122 Куоап). За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона (ч. 4 ст. 122 Куоап) предусматривает возможное лишение водителя права управления на срок от 6 месяцев до одного года. Однако, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации - его привлекли к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота (ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за что предусмотрен штраф - 255 грн)", - объяснил Белошицкий.

Как сообщал "Обозреватель", после неприятного инцидента Владимир Арьев заявил, что патрульная полиция Киева превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать - ловит и штрафует.