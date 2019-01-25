Лупила ногой в голову, рвала волосы: под Киевом школьница жестоко избила девочку

Под Киевом в с. Вишенки девятиклассница жестоко избила девочку-подростка. Она наносила ей удары ногами в голову и таскала за волосы посреди улицы.

Избиение снимали на камеру другие подростки, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+). Нападение произошло после уроков.

"Одна била, остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали, она ходит и ржет", – поделились очевидцы.

Позднее одноклассники побитой рассказали новые детали происшествия. Они утверждают, что к насилию причастна еще одна девочка-подросток.

Под Киевом избили подростка Facebook dtp.kiev.ua

Свидетели сообщили также, что пострадавшая девочка учится в параллельном классе с нападавшими. О каком именно учебном заведении идет речь – неизвестно, однако в Вишенках есть всего одна государственная общеобразовательная школа и один частный учебный комплекс.

Под Киевом избили школьницу Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, 17 января в Киеве учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В Министерстве образования призвали главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование дела об избиении киевского педагога.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся