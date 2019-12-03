Главная Новости
3 декабря • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Зима отступает: появился неожиданный прогноз погоды в Киеве

912
Читать материал на украинском

В Киеве с 4 по 7 декабря будет холодная погода, впрочем, все еще не по-настоящему зимняя. Осадки в течение недели не предусматриваются, вероятный лишь небольшой снег в четверг ночью, 5 декабря.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет 5-10 м/с, временами – 3-8 м/с.

Температура в среду, 4 декабря, ночью ожидается в пределах -2...-4 градусов, днем поднимется до 0...-2. В четверг ночная температура будет аналогичной, а вот дневная – до +2...+4 градусов.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

В пятницу, 6 декабря, ночью предполагается -1...-3 градуса, днем – около +2...+4. В субботу погода будет такой же, как и днем ранее.

Новости
Настоящая зима: народный синоптик дал прогноз погоды на Новый год
Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в Украине на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Прогноз погоды
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги