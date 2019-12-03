Зима отступает: появился неожиданный прогноз погоды в Киеве

В Киеве с 4 по 7 декабря будет холодная погода, впрочем, все еще не по-настоящему зимняя. Осадки в течение недели не предусматриваются, вероятный лишь небольшой снег в четверг ночью, 5 декабря.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет 5-10 м/с, временами – 3-8 м/с.

Температура в среду, 4 декабря, ночью ожидается в пределах -2...-4 градусов, днем поднимется до 0...-2. В четверг ночная температура будет аналогичной, а вот дневная – до +2...+4 градусов.

Погода в Киеве

В пятницу, 6 декабря, ночью предполагается -1...-3 градуса, днем – около +2...+4. В субботу погода будет такой же, как и днем ранее.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в Украине на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода.

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