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11 марта • обновлено в 11:04
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Зеленский уволил главу Киевской ОГА: кем заменил

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации, а также назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы КОГА.

Соответствующие указы №75/2020 и №76/2020 появились на официальном сайте президента. Оба датированы 11 марта 2020 года.

"Уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", – говорится в первом указе.

Чернышев, Зеленский и Володин

Чернышев, Зеленский и Володин

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации на Володина Василия Геннадьевича", – написано во втором.

Примечательно, что до этого Володин был заместителем главы КОГА. Соответствующее распоряжение 20 декабря 2019 года подписал сам Чернышев. Тогда кандидатуру Володина было согласовано Офисом президента и Кабмином.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Чернышева. Соответствующий указ был датирован 28 октября 2019 года.

  • Уже 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Чернышева на пост министра развития громад и территорий Украины. На этом посту он заменил Дениса Шмыгаля, который возглавил украинское правительство.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Алексей Чернышев Василий Володин
Место
Украина Киев
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