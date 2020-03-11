Зеленский уволил главу Киевской ОГА: кем заменил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации, а также назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы КОГА.

Соответствующие указы №75/2020 и №76/2020 появились на официальном сайте президента. Оба датированы 11 марта 2020 года.

"Уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", – говорится в первом указе.

Чернышев, Зеленский и Володин

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации на Володина Василия Геннадьевича", – написано во втором.

Примечательно, что до этого Володин был заместителем главы КОГА. Соответствующее распоряжение 20 декабря 2019 года подписал сам Чернышев. Тогда кандидатуру Володина было согласовано Офисом президента и Кабмином.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Чернышева. Соответствующий указ был датирован 28 октября 2019 года.

Уже 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Чернышева на пост министра развития громад и территорий Украины. На этом посту он заменил Дениса Шмыгаля, который возглавил украинское правительство.

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