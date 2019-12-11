Заснежит? Появился неожиданный прогноз погоды на неделю в Киеве

В Киеве до конца недели, с 12 до 15 декабря, ожидается довольно холодная погода, а также вероятные дожди со снегом.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет 3-8 м/с, впрочем, иногда будет подниматься и до 7-12 м/с.

Каждую ночь в течение недели температура ожидается только около -1...+1 градуса, а вот днем достигнет до +3...+5. Исключением станет пятница, 13 декабря, когда дневная температура будет +1...+3 градуса.

Погода в Киеве

В четверг ночью, 12 декабря, предполагается дождь со снегом. Аналогичные осадки будут и в воскресенье ночью, 15 декабря, впрочем, днем снег прекратится.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2020 года Украину ждут непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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