В Киеве полностью отключат воду: названы адреса

В Киеве продолжаются массовые отключения воды, связанные с ремонтом водопроводных систем.

Так, по информации пресс-службы "Киевводоканала", с 20:00 17 апреля и по 8:00 18 апреля на улице Черняховского вода будет отсутствовать у жителей домов 2/21, 4, 12, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9.

Также в это время от водоснабжения отключат Естонскую, 5 и дома 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7а, 15, 17, 19, 21, 23 по улице Кирпоноса.

С 9:00 до 19:00 18 апреля без воды останутся жители домов 129/21, 137 и 139 на Большой Васильковской.

20 апреля в 20:00 и до 7:00 21 апреля воды не будет у домов 1, 2, 3 и 4 по улице Стенценко.

"Киевводоканал" советует жителям этих домов заранее запастись водой в нужном количестве.

Как писал "Обозреватель", с 17 апреля часть Киева на две недели отключат от горячего водоснабжения.