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30 марта • обновлено в 15:14
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/ Жизнь столицы

Закрылся ли Киев на въезд и выезд: Кличко поставил точку

3.6т
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Выезды и выезды в Киев из-за коронавируса COVID-19 не были закрыты, их просто начали контролировать.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 марта, который транслировали на Youtube-канале КГГА. Он опроверг слухи, которые распространились по сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничен. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета министров", – подчеркнул Кличко.

Кличко объяснил, закрылся ли Киев на въезд и выезд. Иллюстрация

Кличко объяснил, закрылся ли Киев на въезд и выезд. Иллюстрация

Он добавил, что блокпосты, на которых дежурит полиция и представители "Муниципальной варты", на въездах в город работают уже неделю. Термометрию же делают пока выборочно.

"Хочу подчеркнуть: если будет резкий скачок вируса, – примем более жесткие ограничения. Иначе мы эту "заразу" не остановим!" – подчеркнул глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появилась информация, что в связи с пандемией коронавируса въезд и выезд из Киева (кроме частного транспорта) будет запрещен до 24 апреля.

  • Но позже выяснилось, что Киевская городская государственная администрация просто установила правила въезда и выезда из Киева, ни о каком запрете въезда в столицу речи не было.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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