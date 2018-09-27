''Закройте окна и двери!'' На Киев движется ураган

В Киеве из-за сильного ветра 27 сентября объявили штормовое предупреждение. До конца суток порывы составят от 15 до 18 метров в секунду.

В пресс-службе КГГА опубликовали правила, которых стоит придерживаться киевлянам в целях безопасности. Так, если вы заметили усиление ветра, закройте все окна и двери, а также уберите с балконов предметы, которые может сдуть наружу.

Если во время урагана вы оказались на улице, то старайтесь не проходить под деревьями, рекламными бордами и линиями электропередач. Также под ними не стоит парковать транспорт.

В случае усиления порывов постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Как писал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киев придет незначительное потепление: воздух прогреется до 18-22 градусов.