МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

''Закройте окна и двери!'' На Киев движется ураган

Читать материал на украинском

В Киеве из-за сильного ветра 27 сентября объявили штормовое предупреждение. До конца суток порывы составят от 15 до 18 метров в секунду.

В пресс-службе КГГА опубликовали правила, которых стоит придерживаться киевлянам в целях безопасности. Так, если вы заметили усиление ветра, закройте все окна и двери, а также уберите с балконов предметы, которые может сдуть наружу.

Если во время урагана вы оказались на улице, то старайтесь не проходить под деревьями, рекламными бордами и линиями электропередач. Также под ними не стоит парковать транспорт.

Новости
Второе бабье лето: синоптик уточнил прогноз погоды на октябрь в Украине

В случае усиления порывов постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Как писал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киев придет незначительное потепление: воздух прогреется до 18-22 градусов.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Це-геологическая зброя Путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Dmitryk Aleksandr, а ты СВИНОРЫЛ пиздливый !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги