"Исправьте русскоязычную челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком и взорвала сеть

В сети разгорелась бурная дискуссия вокруг идеи врача-стоматолога из Киева Ирины Козак-Кедич на протяжении недели разговаривать с пациентами исключительно на украинском языке.

Своей идеей женщина поделилась на личной странице в Facebook и произвела фурор на пользователей. Так, ее пост собрал 8 400 лайков, 2 100 репостов и 7 300 комментариев.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", – написала стоматолог.

Ирина Козак-Кедич Facebook Ирины Козак-Кедич

В комментариях под постом тут же началось противостояние. Так, значительное число украинцев поддержали врача и поблагодарили за такую принципиальную позицию. Однако нашлись и те, кто обвинил ее в разжигании межнациональной вражды и даже стал защищать идеи "русского мира", а также ностальгировать по СССР.

"Супер!!! Молодчинка", "Врач – молодец!!! Слава Нации!", "Я горжусь вами. Удачи! Вот бы все врачи так", "Как же колбасит "язычников". Ишь, на любимый мозоль наступила", "Поисправляйте им русскоязычную челюсть", "Спасибо вам! Только так должны делать! Потому что не исчезнет "русский мир", – пишут те, кому пришлась по душе идея Козак-Кедич.

"Штангенциркуль уже приобрели?", "Вот из за таких у нас и война в стране, "Приду сделать к вам зубик, всю дорогу на чистейшей львовской соловьиной буду петь, а как дойдет к оплате, вы мне гимн Советского союза петь будете на камеру. Станете звездой фейсютуба", "Разве так можно, это дискриминация на пустом месте. Вам просто нравится унижать людей, признайте это", "Фарион в стоматологии", – взорвались гневом ярые сторонники русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Козак-Кедич рассказала о водителе маршрутного автобуса №529 в Киеве (с. Бортничи – пр. Маяковского), который не обращал внимания на пассажиров, которые говорили с ним на русском языке, и просил, чтобы к нему обращались только на украинском.

В то же время другой водитель столичной маршрутки высадил женщину за просьбу разговаривать на украинском языке и обматерил ее. Инцидент произошел на улице Лисковской.

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