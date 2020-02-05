Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

"Исправьте русскоязычную челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком и взорвала сеть

38.7т
Читать материал на украинском

В сети разгорелась бурная дискуссия вокруг идеи врача-стоматолога из Киева Ирины Козак-Кедич на протяжении недели разговаривать с пациентами исключительно на украинском языке.

Своей идеей женщина поделилась на личной странице в Facebook и произвела фурор на пользователей. Так, ее пост собрал 8 400 лайков, 2 100 репостов и 7 300 комментариев.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", – написала стоматолог.

Ирина Козак-Кедич

Ирина Козак-Кедич

Facebook Ирины Козак-Кедич

В комментариях под постом тут же началось противостояние. Так, значительное число украинцев поддержали врача и поблагодарили за такую принципиальную позицию. Однако нашлись и те, кто обвинил ее в разжигании межнациональной вражды и даже стал защищать идеи "русского мира", а также ностальгировать по СССР.

"Супер!!! Молодчинка", "Врач – молодец!!! Слава Нации!", "Я горжусь вами. Удачи! Вот бы все врачи так", "Как же колбасит "язычников". Ишь, на любимый мозоль наступила", "Поисправляйте им русскоязычную челюсть", "Спасибо вам! Только так должны делать! Потому что не исчезнет "русский мир", – пишут те, кому пришлась по душе идея Козак-Кедич.

Новости
В Крыму обнаружена женщина с "русскоговорящей челюстью"

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Штангенциркуль уже приобрели?", "Вот из за таких у нас и война в стране, "Приду сделать к вам зубик, всю дорогу на чистейшей львовской соловьиной буду петь, а как дойдет к оплате, вы мне гимн Советского союза петь будете на камеру. Станете звездой фейсютуба", "Разве так можно, это дискриминация на пустом месте. Вам просто нравится унижать людей, признайте это", "Фарион в стоматологии", – взорвались гневом ярые сторонники русского языка.

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

"Русскоязычная челюсть": врач из Киева задумала эксперимент с украинским языком

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Языковой скандал
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
119
Комментарии
98
121
Смешно
273
Интересно
57
Печально
54
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Та мне глыбок по барабану як вона поёть,. лишь бы зубы лечила качественно. А если шо, то я её на любом языке и мове так достану, .шо вона у мене наречие американськых индейцев вызубрит........
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Adams Eva
Adams Eva
Iрина я Вас кохаю,Ви молодець.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Умничка !!!! Гарна дівчінка
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5
hunt andres
hunt andres
Чернышевап Алина, Тварь. В Европе уже бы лишилась лицензии.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги